Три знака зодиака накроет волна денег в декабре

Некоторым людям несказанно повезет

Последний месяц уходящего года принесет невероятную удачу трем представителям зодиакального круга. В большей степени это отразится на притоке финансов, которые порадуют своей неожиданностью и объемом. По заявлению астрологов, в декабре Козерогов, Тельцов и Львов накроет волна денег.

Рыбы

Представители этого знака прямо под Новый год могут получить неожиданный приз в виде нескольких крупных банкнот. Причем звезды обещают эти поступления просто так, ради того, чтобы сделать Рыбам приятное. Однако сразу же тратить все астрологи не советуют – лучше отложить на всякий пожарный случай.

Козерог

Вселенная одарит этот знак неожиданным богатством. Сперва такой расклад может удивить, но Козероги должны обязательно принять подарок судьбы. Причем тратить его на что-то практичное запрещено – лучше побаловать себя.

Телец

В начале декабря повезет и представителям этого знака. И, что самое важное, перед праздниками это будет в тему – получится купить для близких в подарок все, что задумали. Поступление денег может стать неожиданным. Звезды советуют заранее готовиться к приятным бонусам от судьбы.

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