Месяц коту под хвост: что строго запрещается делать 11 декабря

Некоторые действия отвернут удачу на долгое время

В эту дату на Руси отмечали Сойкин день. Испокон веков наши предки следовали традициям, несоблюдение которых способно привести к самым плачевным последствиям. Суеверным людям следует серьезно отнестись к заветам старины. В противном случае весь остаток месяца пойдет коту под хвост и принесет много негативных эмоций.



Что нельзя делать 11 декабря