Почему нельзя передавать вещи через порог: это суеверие взялось не просто так

Почему нельзя передавать вещи через порог: это суеверие взялось не просто так
Philippe Lissac / Godong/www.globallookpress.com
Предки не ошибались в приметах

Многие россияне соблюдают многовековые бытовые приметы. Одна из них – запрет на передачу любой вещи через порог. Многие, кстати, предпочитают и не здороваться через порог, что является не только приметой, но и правилом хорошего тона.

Все просто: в древности прах умерших хранился всегда под порогом дома. И передавать что-то через порог означало потревожить давно усопших. Что считалось крайне опасным занятием. По той же причине многие до сих пор не сидят и не задерживаются на пороге. Ведь это граница между миром живых и царством мертвых.

Любопытно, что эти суеверия, сидящие в нас уже на "генном уровне", создают определенную психологическую установку, которой мы придерживаемся. Передавая через порог, многие начинают ощущать некий дискомфорт. Многие с самого детства перешагивают трещины на асфальте, пронося эту привычку через всю жизнь.

Традиции, между тем, гласят, что ни передавать вещи, ни здороваться, ни обниматься и прощаться с человеком на пороге нельзя. А все началось с тех самых обычаев античных времен, когда прах предков хранился именно под порогом – для оберегания дома от бед.

А ранее мы рассказывали, почему нельзя выносить из дома мусор по вечерам.

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