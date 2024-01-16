Приметы на 16 января: что категорически нельзя делать в этот день

Приметы на 16 января: что категорически нельзя делать в этот день
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Старинные поверия лучше не игнорировать

Во вторник, 16 января, в народном календаре – Гордеев день. Существуют определенные правила поведения в эту дату и поверия. Если нарушить традиции, установленные за столетия, можно накликать на себя большую беду. "Утро.ру" рассказывает, какие действия строго запрещено делать в этот день.

Что нельзя делать 16 января


В этот день категорически запрещено хвалиться своими достижениями и проявлять гордыню. Наши предки верили, что нарушение данного правила может привести к плачевным последствиям вплоть до отсутствия удачи на протяжении оставшегося года.

Также в эту дату заметно активизируется нечистая сила. Так что вслух упоминать о ней очень опасно. Можно привлечь внимание злых духов, которые способны серьезно подпортить жизнь и напокостничать.

Также наши предки не советовали в данную дату лакомиться молоком, считалось, что этот напиток может привести к несварению желудка. А еще на 16-е января лучше не назначать генеральную уборку, вместе с мусором можно случайно вымести из дома удачу и успех.

Приметы на 16 января


Если с утра повалил снег, значит к вечеру начнутся сильные заморозки.

Домашний питомец залез на стол – жди неожиданных гостей и громкий пир.

Если на деревьях появился иней, значит в ближайшее время погода будет ясной и солнечной.

К слову, ранее стало известно, каких знаков зодиака в 2024-м году ждут изменения семейного статуса.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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