О чем говорят "горящие" щеки и зудящие ладони: народные приметы

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Черная кошка перебежала дорогу, рассыпалась соль или встретили женщину с пустым ведром. Приметы — это часть нашей жизни и культуры. Иногда со знанием дела, а иногда неосознанно мы верим в такие послания судьбы. Сегодня мы расскажем, о чем говорят зудящие ладони, "горящие" щеки, и о других добрых и не очень приметах.
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