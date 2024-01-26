О чем говорят "горящие" щеки и зудящие ладони: народные приметы

О чем говорят "горящие" щеки и зудящие ладони: народные приметы
Фото:freepik.com
Знаки, о которых нужно знать каждому

Черная кошка перебежала дорогу, рассыпалась соль или встретили женщину с пустым ведром. Приметы  —  это часть нашей жизни и культуры. Иногда со знанием дела, а иногда неосознанно мы верим в такие послания судьбы. Сегодня мы расскажем, о чем говорят зудящие ладони, "горящие" щеки, и о других добрых и не очень приметах.

  • Зудит ладонь правая  —  ждет вас прибыль. Левая  —  сулит убытки или неудачи в финансах. 
  • Если чешется локоть правый или левый  —  это означает, что впереди вас ждет горе. 
  • Не спешите расстраиваться, если к вам в тарелку залетела муха, приметы говорят, что вас ждет подарок. 
  • Зудящий затылок предзнаменует скорую печаль. 
  • "Горящие" без причины щеки говорят о том, что скоро по ним прольются слезы. 
  • Звон в ушах, тоже неспроста. В правом ухе звенит – к хорошим новостям, а если звук в левом, то ждите плохие вести, сообщает женский журнал "Клео.ру"
  • Если вы неожиданно прикусили язык, то значит, что в эту минуту кто-то ругает вас или нелестно отзывается. 
  • "Горящие" уши тоже говорят о том, что о вас кто-то судачит. Правое ухо  —  говорят правду, левое  —  нагло врут. 

Ранее мы рассказали, какие подарки нельзя дарить на 23 Февраля из-за примет. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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