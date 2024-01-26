О чем говорят "горящие" щеки и зудящие ладони: народные приметы

Знаки, о которых нужно знать каждому

Черная кошка перебежала дорогу, рассыпалась соль или встретили женщину с пустым ведром. Приметы — это часть нашей жизни и культуры. Иногда со знанием дела, а иногда неосознанно мы верим в такие послания судьбы. Сегодня мы расскажем, о чем говорят зудящие ладони, "горящие" щеки, и о других добрых и не очень приметах.

Зудит ладонь правая — ждет вас прибыль. Левая — сулит убытки или неудачи в финансах.

Если чешется локоть правый или левый — это означает, что впереди вас ждет горе.

Не спешите расстраиваться, если к вам в тарелку залетела муха, приметы говорят, что вас ждет подарок.

Зудящий затылок предзнаменует скорую печаль.

"Горящие" без причины щеки говорят о том, что скоро по ним прольются слезы.

Звон в ушах, тоже неспроста. В правом ухе звенит – к хорошим новостям, а если звук в левом, то ждите плохие вести, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Если вы неожиданно прикусили язык, то значит, что в эту минуту кто-то ругает вас или нелестно отзывается.

"Горящие" уши тоже говорят о том, что о вас кто-то судачит. Правое ухо — говорят правду, левое — нагло врут.

Ранее мы рассказали, какие подарки нельзя дарить на 23 Февраля из-за примет.