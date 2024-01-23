Приметы предупреждают, что некоторые виды презентов могут оказаться роковыми

Выбирать подарки всегда сложно, особенно если человек, которому преподносится презент, недостаточно близкий и вы не знаете его вкусов, увлечений, предпочтений и триггеров. Но даже близкому человеку можно порой подарить не то.

На носу 23 февраля, и женщины в панике гадают, чем бы одарить мужей, сыновей, отцов, коллег и друзей мужского пола. Помимо вкусов, необходимо учитывать также приметы, ведь сильный пол подвержен суеверию ничуть не меньше слабого. Какие подарки категорически запрещено дарить на 23 февраля мужчинам, рассказываем.

О том, что дарить колющие и режущие предметы нельзя, знают вроде бы все. Правда, если мужчина турист или имеет хобби, при котором нож пригодится, подарок допустим. Но при вручении следует попросить маленькую монетку для нивелирования опасности. Ведь дарить острое – к вражде.

Галстуки, носки и трусы дарить тоже не стоит. Своему мужчине это можно купить и вне праздника, чужому – можно не угадать с цветом и маркой. Да и такое лучше покупать самому. Вручать лекарства и медицинские приборы по меньшей мере оскорбительно, а с точки зрения примет приближает болезнь.

Дарить фоторамки – к расставанию. Если хочется как-то напомнить ему об общем прошлом, лучше вручить сувениры, связанные с пережитыми вместе событиями. Ни в коем случае нельзя дарить ювелирку, особенно кольца. Приметы говорят, что покупать такое мужчина должен себе сам, а подарив кольцо, можно сделать его банкротом или альфонсом. Вообще дарить дорогие подарки невежливо и расточительно. К тому же их могут не принять.

Полотенца, платки или скатерти – тоже плохой подарок, ведь они сулят слезы, хвори и горести, а носки могут спровоцировать расставание супругов.

Дарить ремень с одной стороны – идея хорошая, особенно если он качественный и стильный. Но... он может сработать, как и носки, на расставание. А если повредится, это способно привлечь болезни или беду к обладателю.

Хорошим вариантом для женатого человека станут покрывало или подушка (если, конечно, угадали с расцветкой). Можно вручить портмоне или кошелек, особенно с заранее нанесенной на него памятной надписью. Не забудьте положить туда пару купюр, лучше доллар или евро – "на разживу": дарить пустой кошелек категорически запрещено.

Не менее хорошая идея – праздник, квест или конкурс, подготовленный собственноручно: ведь в этом случае дарятся эмоции и впечатления.

В любом случае, если нет уверенности, что презент придется по душе, лучше обойтись чем-то нейтральным – например, сертификатом в книжный магазин или в лавку аксессуаров.

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