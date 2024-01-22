Обман на скидках: как ушлые продавцы наживаются на нашей доверчивости

Что в реальности скрывается за акциями и "желтыми" ценниками

Цель любого бизнеса – извлечение прибыли. Торговать в убыток себе никто не будет. Просто запомните эти простые истины, когда в очередной раз увидите на витрине сообщение о большой скидке, а на "желтом" ценнике выгодную, как кажется, акцию. А еще включайте мозг и считайте свои деньги.

СКИДКИ ДО 80 ПРОЦЕНТОВ!

Такую привлекательную фразу часто можно увидеть в магазинах одежды и обуви. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В данной случае – в предлоге "до", который означает, что продавец сбросит не 80 процентов от цены, а максимум 20, оставив 80. В противном случае фраза бы звучала как "скидка на 80 процентов". Стоит заметить, что у нас обычно перед объявлением подобных аттракционов невиданной щедрости, коммерсанты цену повышают. А потом уже делают скидки. Тут стоит заметить, что в той же Америке скидки настоящие, все непродовольственные товары прошлых коллекций и продукты с истекающим сроком годности распродаются с огромными – от 50 до 95 процентов! – скидками, чтобы освободить склады и оффлайн-магазины под свежую продукцию. Тогда многое можно получить почти даром. За реальностью скидок следит специальная комиссия.

ВТОРОЙ ТОВАР СО СКИДКОЙ 50 ПРОЦЕНТОВ

Казалось бы, почему не продавать каждый товар со скидкой в полцены, а только второй? Потому что в этом нет выгоды. Ведь если на товары первой необходимости наценка торговой сети не может быть выше 30 процентов, то на все остальные порой достигает 100 процентов. Поэтому акции и устраиваются только на товары, так скажем, не повседневного спроса. Допустим, оптовая цена рубашки – 5 тысяч рублей. Магазин продает ее за 10 тысяч, но обещает вторую – за полцены. Получается, что каждая рубашка обойдется покупателю в 7500. Выручка магазина – 5 тысяч рублей за две рубашки. Плюс освободилось место на складе. Плюс торговые сети получают различные бонусы от поставщиков за проданный объем товара.

ТРЕТИЙ ТОВАР В ПОДАРОК

На ценнике с йогуртами сказано, что третий можно получить в подарок. Но не обольщайтесь, его стоимость уже вложена в первые два. Предположим, поставщик их привез по 30 рублей. Магазин продает уже по 60. Получается, что за три йогурта покупатель по полной цене на кассе должен отдать 180 рублей. Но по "выгодной" акции он отдает только 120. Тогда как стоят они в реальности всего 90. 30 рублей – чистая выгода магазина, а клиент счастлив и думает, что очень выгодно отоварился...

Теперь, когда вы знаете, как хитрые продавцы наживаются на нас, будьте внимательны и не дайте себя обмануть!