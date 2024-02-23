Приметы на 23 февраля: что испортит праздник и закончится страшной бедой

Приметы на 23 февраля: что испортит праздник и закончится страшной бедой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лучше не спорить с народной мудростью и действовать согласно традициям

Сегодня, 23 февраля, вся страна отмечает важный праздник – День Защитника Отечества. Для многих это приятный повод собраться в кругу семьи и отметить торжество. Однако, согласно повериям, некоторые действия в эту дату могут привести к тому, что весь день, а значит и праздник, будет испорчен. Более того, нарушение традиций способно закончиться большой бедой.

Так, народные приметы запрещают представителям сильной половины человечества в этот день работать. В противном случае, велик риск получить серьезную травму или заболеть. Также результаты работы 23 февраля не порадуют, а, наоборот, разочаруют человека и сильно его расстроят.

В этот праздничный день женщинам нужно быть аккуратнее с подарками. Считается, что благоверному нельзя преподносить часы или ножи. Нарушение такого правила может в будущем привести к краху отношений и даже разрушению семьи. Так что лучше отдать предпочтение более нейтральным презентам.

Также нужно с особым вниманием подойти к праздничному меню. 23 февраля в народе носит название Прохоров день. В эту дату лучше отказаться от любых морепродуктов и рыбы. Также в этот день нельзя просить и давать в долг, это сулит серьезные финансовые проблемы в течение целого года.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в марте.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Армия России отбила Победу в ДНР

Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

В США описали будущий вид Украины: "Больше территорий"

Киев продолжает упрямиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей