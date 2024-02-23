Приметы на 23 февраля: что испортит праздник и закончится страшной бедой

Лучше не спорить с народной мудростью и действовать согласно традициям

Сегодня, 23 февраля, вся страна отмечает важный праздник – День Защитника Отечества. Для многих это приятный повод собраться в кругу семьи и отметить торжество. Однако, согласно повериям, некоторые действия в эту дату могут привести к тому, что весь день, а значит и праздник, будет испорчен. Более того, нарушение традиций способно закончиться большой бедой.



Так, народные приметы запрещают представителям сильной половины человечества в этот день работать. В противном случае, велик риск получить серьезную травму или заболеть. Также результаты работы 23 февраля не порадуют, а, наоборот, разочаруют человека и сильно его расстроят.



В этот праздничный день женщинам нужно быть аккуратнее с подарками. Считается, что благоверному нельзя преподносить часы или ножи. Нарушение такого правила может в будущем привести к краху отношений и даже разрушению семьи. Так что лучше отдать предпочтение более нейтральным презентам.



Также нужно с особым вниманием подойти к праздничному меню. 23 февраля в народе носит название Прохоров день. В эту дату лучше отказаться от любых морепродуктов и рыбы. Также в этот день нельзя просить и давать в долг, это сулит серьезные финансовые проблемы в течение целого года.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в марте.

