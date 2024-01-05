Болезни и потеря денег: названы знаки-неудачники в начале года

Болезни и потеря денег: названы знаки-неудачники в начале года
Фото: www.unsplash.com
Для некоторых январь окажется периодом серьезных испытаний

Наступил Новый 2024 год, на который люди возлагают большие надежды. В традициях нашей страны ждать от очередного 12-месячного периода серьезных изменений. К сожалению, далеко не всем первые недели года принесут счастье.


Дева


Как предсказывают звезды, большое проблемы могут начаться у Дев. Представителям этого зодиакального круга нужно быть особенно внимательными к своему здоровью. В начале года резко повышается риск серьезно заболеть или получить травму. Так что с особым вниманием следует позаботиться о собственном здоровье.

Скорпион


Скорпионам звезды советуют отказаться от необдуманных покупок. В целом, начало года вряд ли будет радужным с финансовой точки зрения. Возможно, представителям этого знака зодиака придется столкнуться с неожиданными тратами и потерей крупных сумм. Минимизировать негативное влияние вселенной поможет трезвая оценка своих материальных возможностей.

Рыбы


Несмотря на продолжение выходных, уже в начале января Рыбы могут столкнуться с проблемами в трудовой сфере. Пока представители этого зодиакального дома лакомятся новогодними салатами и отдыхают, на работе могут начаться проблемы. Будьте готовы к тому, что придется погружаться в рабочие вопросы уже на праздниках.

Ранее "Утро.ру" писало о знаках зодиака, которых ждут глобальные изменения жизни в наступившем году.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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