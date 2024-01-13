Проблемы в семье и на работе: что уготовил февраль трем знакам зодиака

Последний зимний месяц может стать серьезным испытанием

Казалось бы, зима началась совсем недавно, но вот уже на пороге ее последний месяц – февраль. Как предсказывают звезды, для некоторых завершение зимы станет периодом потерь и испытаний.





Козерог

Лев

Рыбы