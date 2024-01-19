Каким знакам зодиака грозят серьезные проблемы на работе в феврале

Некоторым стоит держать ухо востро

К сожалению, достаточно редко коллеги на работе трудятся душа в душу и готовы прийти на выручку друг другу в сложной ситуации. Очень часто в коллективах начинаются подковерные игры, жертвой которых может стать один невинный работник. Звезды рассказывают, у каких знаков зодиака могут начаться серьезные проблемы в трудовой сфере уже в феврале.





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