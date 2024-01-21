Как мстят разные знаки зодиака

Изучив "темную сторону" этих представителей зодиакального круга, вы будете знать, чего ждать от них

Каждый человек состоит из светлых и темных сторон. И у каждого знака зодиака они свои. Поэтому, узнав, какой покровитель у вашего друга или партнера, вы сможете подготовиться к возможным проблемам в общении с ним. Рассказываем, на что способны представители разных знаков.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Конфликтные и воинственные они с пеленок. В "мирной жизни" Овны – сущие зайчики, пока все идет по их желанию. А вот разозлив Овна, вы познакомитесь с его темной стороной: вспыльчивый и упрямый знак не признает компромиссы. Мужчины этого знака самые опасные и жестокие.Пока вы не поссорились с Тельцом – он мирный. Но если вы оказались в стане его врагов, ждите морального уничтожения. Обозленный Телец будет распространять про вас порочащие слухи и клевету среди общих контактов.Этим жестокость не свойственна, зато они мастера слухов, интриг и выдумки. Причем не от желания навредить, просто им скучно или нужна эмоциональная подкормка.Этот знак может проявить жестокость... от страха. Ранимый и уязвимый эмоционально уязвим, Рак может ударить первым из боязни, что в ответ его ударят сильнее.Этот не простит поражения в важном проекте или публичного унижения. В принципе, он не опускается до скандалов или ссор, но может красиво игнорить, что порой переносить тяжелее открытого конфликта.В гневе Дева страшна, но при этом предельно сдержанна и рассудительна. Даже общаясь годами, можно не знать, какие злобные мысли крутятся в ее голове, потому что они могут никогда не реализоваться. Зато если Дева решила наказать обидчика, это будет поистине корсиканская месть: с холодной головой и запредельно коварно.А вот от них можно не ждать ни подлянки, ни удара. Безобиднее знака в годовом круге просто нет. Слишком много комплексов и страхов не дают прорваться вовне агрессии.Эти опасны. Внутренняя злость может скрываться под маской идеальных манер. Мужчинам свойственна жестокость, женщинам – коварство. В недолгих отношениях это вряд ли заметишь, но если накопится ярость за длительный период, не пощадят.Безумно злопамятный знак, способный ожидать реванша всю жизнь. Поссорившись с ним или обидев, можете получить беспощадные насмешки или публичное унижение.Мужчины этого знака чаще смотрят с позиции цинизма и отношения выстраивают на расчете, а решать любые проблемы предпочитают силой, а не разговорами. Право на ошибку, по мнению Козерога, есть только у него.Очень дружелюбный и незлопамятный знак. Крайне редко может потребовать реванша, тыкая окружающих носом в ошибки.А представители этого знака скорее обладают подлостью, нежели жестокостью. Рыбы скорее прервут общение после обиды, чем нанесут ответный удар. От них можно ждать разве что раскрытия ваших секретов.

Ранее мы писали, чего ждать в феврале трем знакам Зодиака.

