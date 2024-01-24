Названы самые несчастливые знаки зодиака в феврале

Названы самые несчастливые знаки зодиака в феврале
Фото: www.unsplash.com
Некоторым придется нелегко

Зима давно перевалила за половину, совсем скоро начнется последний холодный месяц сезона. Многие в феврале ощущают приподнятое расположение духа, ведь весна совсем близко. Однако, к сожалению, некоторым знакам зодиака в феврале не повезет.

Весы


Звезды предсказывают, что представителям этого зодиакального круга придется столкнуться с предательством близкого человека. Весам предстоит сделать очень серьезный выбор. Возможно, их окружение сильно изменится, так как некоторые люди окажутся не теми, за кого себя выдавали.

Дева


Девам нужно готовиться к проблемам на любовном фронте. Февраль обещает пройти в бесконечных разборках со второй половиной. Старайтесь быть сдержанными, так как из нелепой ссоры может вырасти полноценный конфликт, который грозит завершиться полным разрывом отношений.


Скорпион


Скорпионы в феврале тоже пополнят ряды невезунчиков. У представителей этого зодиакального круга могут начаться большие трудности на работе. Звезды советуют Скорпионам быть очень внимательными к тратам. Не стоит разбрасываться деньгами, скоро вы можете ощутить серьезную нехватку в этом ресурсе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, у каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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