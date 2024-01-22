У каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель

У каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель
Фото: www.unsplash.com
Некоторым особенно повезло с защитником

Часто люди чувствуют, что из ряда передряг им помогают выбраться неведомые высшие силы. Такие проявления божественного принято называть ангелами-хранителями. При этом представители некоторых зодиакальных домов находятся под особой защитой самых сильных ангелов.

Близнецы


Слушая рассказы о перипетиях из жизни людей, рожденных под знаком Близнецы, иногда диву даешься, как им удалось дожить до почтенного возраста. Представители этого зодиакального круга очень склонны к всевозможным авантюрам, всегда готовы идти на риск и редко думают о последствиях. Выходить сухими из любых передряг Близнецам помогает мощный ангел-хранитель.

Девы


Кажется, что Девам удается вести спокойный, размеренный образ жизни только за счет собственной самодисциплинированности и аккуратности. Однако, на самом деле, это не так. Несмотря на склонность к планированию и разумности при принятии решений, именно мощный ангел-хранитель спасает Дев от неприятностей. Более того, обычно у них есть сразу несколько покровителей.

Стрелец


Представители этого зодиакального круга абсолютно не знакомы с таким понятием, как инстинкт самосохранения. Стрельцы очень рано понимают, что родились под счастливой звездой и бессовестно этим пользуются. Ангелам-хранителям представителей этого знака зодиака приходится нелегко. Только благодаря их вниманию и заботе Стрельцам всегда удается выйти невредимыми даже из самых опасных передряг.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об ангелах-хранителях других знаков зодиака.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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