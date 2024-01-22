У каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель

Некоторым особенно повезло с защитником

Часто люди чувствуют, что из ряда передряг им помогают выбраться неведомые высшие силы. Такие проявления божественного принято называть ангелами-хранителями. При этом представители некоторых зодиакальных домов находятся под особой защитой самых сильных ангелов.





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