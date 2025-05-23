Кто из знаков зодиака успеет найти любовь до конца мая 2025 года — счастье рядом

Некоторым повезет на любовном фронте

До конца мая 2025 года звезды готовят приятные сюрпризы сразу для двух знаков зодиака. У одних внезапно появится шанс встретить родственную душу, у других – вернется чувство, несмотря на потерю всех надежд. Астрологи уверены, любовь окажется сильной и настоящей.

Телец

Для Тельцов конец весны может стать поворотной точкой в личной жизни. Кто-то из вашего окружения проявит к вам неожиданный интерес. Прислушайтесь к себе: если сердце подсказывает "да", не сопротивляйтесь. Возможно, вы давно знакомы с этим человеком, но только сейчас между вами пробежит искра. Особенно важными станут последние дни мая.

Лев

У Львов появится шанс пережить романтические чувства, которые сложно забыть. Вероятна встреча с человеком из прошлого, который напомнит, что любовь может преодолеть любые преграды. Главное, отбросить страхи и перестать сомневаться в себе.