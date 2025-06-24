Кого ждет дорогой подарок до конца июня-2025: избраны три счастливчика из зодиака

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Астрологи обещают, что до конца июня три знака зодиака получат нечто особенное. Это может быть дорогой подарок, крупная сумма, путевка на отдых или вещь, о которой давно мечталось. Важно не упустить этот шанс и быть открытыми к любым неожиданностям. Вселенная готовит сюрприз, и он будет щедрым.
Внезапный поворот событий приведет Тельцов к заслуженному вознаграждению. Возможен подарок от родственника или любимого человека – украшение, техника или крупная сумма.
Друзья или деловые партнеры могут неожиданно порадовать Весов: появится возможность получить что-то ценное – от билетов на шоу до дорогой вещи.
Для Козерогов июнь завершится приятной нотой. Кто-то решит порадовать их роскошным презентом – возможно, это будет признание заслуг в денежном выражении или жест благодарности.
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