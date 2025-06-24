Кого ждет дорогой подарок до конца июня-2025: избраны три счастливчика из зодиака

Некоторым несказанно повезет

Астрологи обещают, что до конца июня три знака зодиака получат нечто особенное. Это может быть дорогой подарок, крупная сумма, путевка на отдых или вещь, о которой давно мечталось. Важно не упустить этот шанс и быть открытыми к любым неожиданностям. Вселенная готовит сюрприз, и он будет щедрым.

Телец

Внезапный поворот событий приведет Тельцов к заслуженному вознаграждению. Возможен подарок от родственника или любимого человека – украшение, техника или крупная сумма.

Весы

Друзья или деловые партнеры могут неожиданно порадовать Весов: появится возможность получить что-то ценное – от билетов на шоу до дорогой вещи.

Козерог

Для Козерогов июнь завершится приятной нотой. Кто-то решит порадовать их роскошным презентом – возможно, это будет признание заслуг в денежном выражении или жест благодарности.