Какие знаки зодиака самые завистливые: дружить с такими – себе дороже

Некоторые люди не переносят чужие успехи

Зависть – чувство разрушительное. Оно может испортить дружбу, разрушить отношения и даже стать причиной серьезных конфликтов. Астрологи считают, что у некоторых знаков зодиака склонность к зависти проявляется особенно ярко.

Скорпион

Этот знак часто не показывает свои чувства, но если кто-то добился больше, чем он – в душе Скорпион вспыхивает. Он может копить обиду долго и неожиданно "ужалить" даже старого друга. Соревновательный дух у Скорпиона силен, и он хочет быть первым всегда.

Дева

Несмотря на внешнюю холодность, представители этого знака часто сравнивают себя с другими. Если у вас что-то лучше: работа, машина, отношения – Дева это заметит. И не всегда с радостью. Зависть может проявиться в мелких уколах и критике.

Рак

Удивительно, но этот чувствительный знак тоже входит в список. Раки болезненно воспринимают чужие успехи, особенно если им самим не хватает уверенности. Иногда зависть у них маскируется под заботу, но суть остается неприглядной – им сложно радоваться за других.