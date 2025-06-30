Лавина денег накроет с головой: кого ждет богатая жизнь в июле 2025 года

Курс рубля
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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут внезапно разбогатеть в середине лета. В июле 2025 года денежные потоки откроются для тех, кто сумеет быстро сориентироваться и не упустит шанс.
У Тельцов начнется череда удачных сделок. Возможен внезапный прирост доходов – например, выигрыш, премия или выгодное предложение. Главное, не лениться и вовремя сказать "да".
Для Весов июль станет месяцем контрактов, переговоров и подарков судьбы. Могут вернуться старые долги или появиться новые источники заработка. Деньги будут буквально сами идти в руки.
Стрельцов ждут важные перемены: смена работы, удачная продажа или даже наследство. Судьба готовит им серьезное финансовое вознаграждение, нужно лишь действовать решительно.
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