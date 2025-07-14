Новая любовь и смена работы: кого из зодиака ждут большие перемены до конца июля

Трем счастливчикам улыбнется удача

Большие перемены уже в пути, звезды обещают настоящие сюрпризы некоторым знакам зодиака в оставшиеся недели июля.

Близнецы

Ближе к концу месяца особенно повезет Близнецам – возможно, они неожиданно встретят человека, который перевернет их привычный мир. Одиноким представителям знака не стоит избегать новых знакомств: летний роман может перерасти в нечто серьезное.

Лев

В профессиональной сфере заметный прорыв ждет Львов. Рабочие задачи начнут решаться быстрее, а предложения о переходе на новую должность или проект придут совершенно внезапно. Сейчас самое время смело менять направление трудовой деятельности.

Рак

Ракам стоит прислушаться к интуиции, она поможет выбрать правильный момент для разговора или важного решения. С середины июля им будет проще отпустить старое и впустить в жизнь перемены, которые давно стучались в дверь.