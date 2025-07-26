Лавина золота и страстный роман: кого из зодиака ждут глобальные перемены в августе

Некоторым несказанно повезет

Некоторым знакам в августе повезет так, что они сами не поверят своему счастью. Все начнется с малозаметной ситуации: случайной встречи, неожиданного предложения, звонка из прошлого. А потом события пойдут лавиной – финансовый рост, романтические признания и новые планы.

Лев

Лев окажется в центре внимания не только на работе, но и в личной жизни. Вторая половина месяца принесет выгодные сделки, яркие свидания и ощущение, что все складывается идеально. Главное, не бояться действовать.

Скорпион

Скорпиону судьба подбросит шанс, которого он давно ждал. Возможно, это будет повышение, а может, история любви, которая ворвется неожиданно и перевернет все с ног на голову.

Телец

Для Тельца август станет месяцем решающих шагов. Денежные потоки, которые раньше ускользали, вдруг пойдут в руки. А рядом появится человек, с которым можно строить планы на будущее.