Как на Руси использовали магию против соперниц

Как на Руси использовали магию против соперниц
Фото: www.unsplash.com
Русские женщины готовы были пойти на многое ради любви

В старину русские женщины нередко обращались к колдовству, когда речь шла о защите семьи. Соперниц старались устранить не словами, а обрядами, зачастую пугающими своей жестокостью.

Одним из самых опасных способов считалось добавление в питье "мертвой воды" – жидкости, оставшейся после обмывания умершего. Считалось, что она вызывает тяжелые болезни и даже смерть. Такой метод применяли лишь в крайних случаях, когда хотели окончательно избавиться от соперницы.

Иногда женщине достаточно было раздобыть что-то из личных вещей конкурентки – ленту из волос, обрезки ногтей или клочок ткани. Эти предметы несли к колдуньям, чтобы провести ритуал.

Был и другой способ – подклад или науз: из волос, птичьих перьев и земли с кладбища делали магический предмет и подбрасывали его в дом другой женщины. Часто такой подклад прятали в подушку.

Даже свадьбы не обходились без вмешательства "темных сил". Чтобы испортить брак, недоброжелательницы шептали заговоры или прятали иглы в одежде "врагов". Мудрые матери защищали дочерей булавками и красными поясами, которые считались сильными оберегами.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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