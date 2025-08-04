Кого из зодиака ждут проблемы на работе в первой половине августа

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В первой половине августа сразу три знака зодиака рискуют столкнуться с трудностями в профессиональной сфере. Причиной станут не только внешние обстоятельства, но и внутреннее напряжение, которое будет сказываться на общении с коллегами.
Близнецы почувствуют усталость от постоянной текучки. Возможны конфликты из-за недопонимания или невысказанных обид. Лучше держаться подальше от сплетен и слухов, они могут ударить по репутации.
Девам это время может принести переоценку своих обязанностей. Кто-то будет пытаться переложить на них чужую работу, а попытки отстоять границы вызовут раздражение у руководства. Важно не взваливать все на себя.
У Рыб возможны недочеты, которые приведут к претензиям. Не спешите и проверяйте каждый шаг, особенно при работе с документами.
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