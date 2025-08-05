Какие знаки зодиака никогда не оставят в беде: за ними — как за каменной стеной

Какие знаки зодиака никогда не оставят в беде: за ними — как за каменной стеной
Фото: www.unsplash.com
С такими людьми можно перенести любые испытания

В жизни особенно ценны те, на кого можно положиться в трудную минуту. Некоторые знаки зодиака словно созданы для того, чтобы быть рядом, когда особенно тяжело. Они не отступят и не исчезнут, будут рядом до конца, молча подставив плечо.

Телец

Настоящий оплот спокойствия и надежности. Этот знак не бросает слова на ветер и всегда держит обещания. Если Телец рядом, никакая буря не страшна: он выслушает, поддержит и поможет.

Рак

Защитник и хранитель. Он чутко чувствует чужую боль и никогда не пройдет мимо. Для своих близких Рак готов на многое, даже если самому придется трудно.

Козерог

Не любит громких слов, но всегда молча приходит на помощь. Он умеет сохранять хладнокровие и находить выход даже из безвыходных ситуаций. Его сила в действиях, а не в обещаниях.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно

Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

Путин "поставил мат" Украине всего одним заявлением

Глава России снова обошел противников, уверены иностранные журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей