Какие знаки зодиака никогда не оставят в беде: за ними — как за каменной стеной

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В жизни особенно ценны те, на кого можно положиться в трудную минуту. Некоторые знаки зодиака словно созданы для того, чтобы быть рядом, когда особенно тяжело. Они не отступят и не исчезнут, будут рядом до конца, молча подставив плечо.
Настоящий оплот спокойствия и надежности. Этот знак не бросает слова на ветер и всегда держит обещания. Если Телец рядом, никакая буря не страшна: он выслушает, поддержит и поможет.
Защитник и хранитель. Он чутко чувствует чужую боль и никогда не пройдет мимо. Для своих близких Рак готов на многое, даже если самому придется трудно.
Не любит громких слов, но всегда молча приходит на помощь. Он умеет сохранять хладнокровие и находить выход даже из безвыходных ситуаций. Его сила в действиях, а не в обещаниях.
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