Какие знаки зодиака никогда не оставят в беде: за ними — как за каменной стеной

С такими людьми можно перенести любые испытания

В жизни особенно ценны те, на кого можно положиться в трудную минуту. Некоторые знаки зодиака словно созданы для того, чтобы быть рядом, когда особенно тяжело. Они не отступят и не исчезнут, будут рядом до конца, молча подставив плечо.

Телец

Настоящий оплот спокойствия и надежности. Этот знак не бросает слова на ветер и всегда держит обещания. Если Телец рядом, никакая буря не страшна: он выслушает, поддержит и поможет.

Рак

Защитник и хранитель. Он чутко чувствует чужую боль и никогда не пройдет мимо. Для своих близких Рак готов на многое, даже если самому придется трудно.

Козерог

Не любит громких слов, но всегда молча приходит на помощь. Он умеет сохранять хладнокровие и находить выход даже из безвыходных ситуаций. Его сила в действиях, а не в обещаниях.