Находка в пирамиде Хеопса потрясла ученых

Они надеялись обнаружить что-то подобное с 2015-го года

Международная группа археологов после продолжительного изучения пирамиды Хеопса обнаружила внутри еще один скрытый коридор. Находка их поразила, они назвали ее одной из самых важных, сделанных в современную эпоху в археологической науке.

Длина коридора составляет около девяти метров, его ширина – примерно 2 метра. После обнаружения его изучением будут заниматься специалисты из Канады, США, Франции, Германии и Японии.

С 2015 года ученые занимались сканированием Гизы в надежде найти потаенные ходы, достичь успеха они смогли благодаря развитию технологий.

Пока неизвестно, для чего именно египтяне использовали коридор в пирамиде Хеопса, а также что находится внутри него. Специалистам до этого было известно, что в ней есть две камеры для царей и цариц, а также шахты, которые способствуют выходу души в другой мир.