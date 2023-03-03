Находка в пирамиде Хеопса потрясла ученых

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Международная группа археологов после продолжительного изучения пирамиды Хеопса обнаружила внутри еще один скрытый коридор. Находка их поразила, они назвали ее одной из самых важных, сделанных в современную эпоху в археологической науке.
Длина коридора составляет около девяти метров, его ширина – примерно 2 метра. После обнаружения его изучением будут заниматься специалисты из Канады, США, Франции, Германии и Японии.
С 2015 года ученые занимались сканированием Гизы в надежде найти потаенные ходы, достичь успеха они смогли благодаря развитию технологий.
Пока неизвестно, для чего именно египтяне использовали коридор в пирамиде Хеопса, а также что находится внутри него. Специалистам до этого было известно, что в ней есть две камеры для царей и цариц, а также шахты, которые способствуют выходу души в другой мир.
Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе