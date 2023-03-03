Находка в пирамиде Хеопса потрясла ученых

Находка в пирамиде Хеопса потрясла ученых
Фото: XYZ PICTURES/www.globallookpress.com
Они надеялись обнаружить что-то подобное с 2015-го года

Международная группа археологов после продолжительного изучения пирамиды Хеопса обнаружила внутри еще один скрытый коридор. Находка их поразила, они назвали ее одной из самых важных, сделанных в современную эпоху в археологической науке.

Длина коридора составляет около девяти метров, его ширина – примерно 2 метра. После обнаружения его изучением будут заниматься специалисты из Канады, США, Франции, Германии и Японии.

С 2015 года ученые занимались сканированием Гизы в надежде найти потаенные ходы, достичь успеха они смогли благодаря развитию технологий. 

Пока неизвестно, для чего именно египтяне использовали коридор в пирамиде Хеопса, а также что находится внутри него. Специалистам до этого было известно, что в ней есть две камеры для царей и цариц, а также шахты, которые способствуют выходу души в другой мир.  

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

Россия готовит военную операцию против США

Москва "в предвкушении" агрессии Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей