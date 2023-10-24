Археологи нашли древнюю мастерскую по выделке шкур

Достопримечательности несколько десятков тысяч лет

Любопытную находку сделали российские археологи на берегу Красноярского водохранилища. Около 30 лет назад там была обнаружена стоянка человека, которая датировалась эпохой раннего палеолита.

В то древнее время человек начал осваивать необъятные территории Сибири. Разумеется, после этого остались достопримечательности, которые активно разыскивают археологи.

Как сообщает gazetametro.ru, у крупного водохранилища была обнаружена мастерская по выделке шкур, возраст которой оценивается в 30 тысяч лет. На месте любопытной находки были найдены каменные орудия, части костей северного оленя, а также изделия из рога и кости.

Источник: Метро.Москва ✓ Надежный источник

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