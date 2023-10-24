Археологи нашли древнюю мастерскую по выделке шкур

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Любопытную находку сделали российские археологи на берегу Красноярского водохранилища. Около 30 лет назад там была обнаружена стоянка человека, которая датировалась эпохой раннего палеолита.
В то древнее время человек начал осваивать необъятные территории Сибири. Разумеется, после этого остались достопримечательности, которые активно разыскивают археологи.
Как сообщает gazetametro.ru, у крупного водохранилища была обнаружена мастерская по выделке шкур, возраст которой оценивается в 30 тысяч лет. На месте любопытной находки были найдены каменные орудия, части костей северного оленя, а также изделия из рога и кости.
Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы
Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом