В Кремле рассказали, как государство борется с убылью населения

Проблемы демографии касаются всей территории России. Власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы повысить рождаемость в стране, сообщил 10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на пресс-конференции для региональных СМИ.

Он отметил, что демографическая убыль повторяется циклами со времен Второй мировой войны, когда страна потеряла десятки миллионов граждан. Несмотря на всяческие меры по изменению ситуации, быстрый эффект не возможен. Он добавил, что эта проблема является "нашей ахиллесовой пятой", сообщает "Интерфакс".

Песков также заявил, что основным из главных приоритетов работы президента остается проблема оттока населения из дальневосточных регионов. По его словам, причина заключается не только в тяжелом климате, но и экономической отсталости указанных областей.

Тем не менее, добавил официальный представитель Кремля, государство пытается изменить ситуацию, создавая районы с опережающим развитием и особые экономические зоны, пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что эксперты назвали пять факторов, которые увеличивают риск смерти человека в стране. Среди них – плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха.