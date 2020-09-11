Изменения вступают в силу с апреля 2021 года

Министерство внутренних дел опубликовало новую редакцию правил проведения экзаменов на получение водительских прав. Теперь практика на легковой и грузовой категориях транспорта будет проходить лишь в условиях дорожного движения.

Изменения вступают в силу с 1 апреля следующего года. Также документ меняет систему штрафных баллов. Теперь они разделены на отдельные категории от одного до трех баллов. К грубым ошибкам можно отнести неиспользование ремней безопасности или, к примеру, диалог по телефону во время нахождения за рулем. При совершении подобных ошибок экзамен сразу же прекращается.

Для получения положительной оценки экзаменуемый должен показать, что обладает навыками безопасного управления транспортом во время дорожного движения. Для получения водительских прав нужно, как и раньше, набрать менее пяти штрафных баллов.

Документ опубликован на портале нормативно-правовой базы Российской Федерации.

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