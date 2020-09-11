Для этого моющее средство нужно добавлять в барабан

Наверняка, многие перед стиркой белья засыпают порошок в специальный отсек, предназначенный для этого. Но мало кто знает, что так делать нежелательно.

В чем ошибка

Дело в том, что при использовании лотка для порошка часть моющих средств попросту застревает в трубке. И до самих вещей доходит лишь немного порошка.

Как следствие – вещи не до конца отстирываются, что удивляет и возмущает хозяек. Ведь изначально они добавили достаточное количество порошка.

С каждым разом увеличивая количество моющего средства, вы, сами того не подозревая, еще больше вредите стиральной машинке. Трубка продолжает забиваться, препятствуя нормальному процессу стирки, передает Дзен-канал "Блогер на пенсии".

Как правильно засыпать порошок в стиральную машину

Специалисты советуют добавлять стиральный порошок не в специальный отсек, а непосредственно в сам барабан. Тогда вы поймаете сразу двух зайцев – и получите чистые ароматные вещи, и избавите стиральную машину от преждевременной поломки.

Если же вас не устраивает порошок, то можно использовать гелевые капсулы. Их также нужно добавлять в барабан. А чтобы белье было максимально мягким, можно добавить немного соды.