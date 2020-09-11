Чтобы работала долго и исправно: как правильно засыпать порошок в стиральную машину

Чтобы работала долго и исправно: как правильно засыпать порошок в стиральную машину
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Для этого моющее средство нужно добавлять в барабан

Наверняка, многие перед стиркой белья засыпают порошок в специальный отсек, предназначенный для этого. Но мало кто знает, что так делать нежелательно.

В чем ошибка

Дело в том, что при использовании лотка для порошка часть моющих средств попросту застревает в трубке. И до самих вещей доходит лишь немного порошка.

Как следствие – вещи не до конца отстирываются, что удивляет и возмущает хозяек. Ведь изначально они добавили достаточное количество порошка.

С каждым разом увеличивая количество моющего средства, вы, сами того не подозревая, еще больше вредите стиральной машинке. Трубка продолжает забиваться, препятствуя нормальному процессу стирки, передает Дзен-канал "Блогер на пенсии".

Как правильно засыпать порошок в стиральную машину

Специалисты советуют добавлять стиральный порошок не в специальный отсек, а непосредственно в сам барабан. Тогда вы поймаете сразу двух зайцев – и получите чистые ароматные вещи, и избавите стиральную машину от преждевременной поломки.

Если же вас не устраивает порошок, то можно использовать гелевые капсулы. Их также нужно добавлять в барабан. А чтобы белье было максимально мягким, можно добавить немного соды.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Цель отправки в Минск 33 россиян выяснилась - операцию сорвали в ЦРУ

Спецслужбы РФ вычислили имена и адреса кураторов провокации на Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей