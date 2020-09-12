Удобрение нужно положить в лунку всего один раз

У посадки озимого чеснока есть свои нюансы. Семена нужно положить в лунку до наступления холодов, однако полноценное питание им понадобится лишь через несколько месяцев. Чтобы собрать хороший урожай чеснока весной, растение необходимо своевременно удобрять. Как ухаживать за озимым чесноком – в материале "Утро.ру".

Чем подкормить чеснок осенью

В весенний период чеснок начинает активно расти, поэтому в это время растению необходим азот – он стимулирует рост листьев, которые доставляют питательные вещества к самой луковице.

Также подкармливать нужно фосфором и калием. С этим справится удобрение нитроаммофоска или его аналоги. Оно как раз и содержит три главных элемента, необходимых для роста чеснока.

Подкормку нужно положить в каждую лунку при посадке. Чтобы питательные вещества сохранились в почве до весны, можно взять подкормку в гранулах, действие которой рассчитано на полгода.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как подготовить почву к посадке чеснока, чтобы добиться богатого урожая весной.