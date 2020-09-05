Землю следует тщательно подготовить

Чеснок на следующий год лучше всего сажать осенью. Во-первых, тогда он становится более крупным, насыщенным и сочным. А во-вторых, он значительно реже болеет и не требует особой слежки.

Как правильно садить озимый чеснок осенью

Сперва требуется правильно подобрать место для посадки. Одним из лучших вариантов станет грядка, на которой до этого выращивали огурцы или кабачок – там сохраняются питательные вещества, необходимые чесноку для роста.

Важное замечание: на месте, где до этого росла картошка, чеснок лучше не сажать. Картофель – довольно прожорливая культура, после которой практически не остается важных минералов для растений.

Еще один необходимый пункт для грядки – обильный доступ к свету. Она должна находится на солнечной стороне, поскольку чеснок очень к этому требователен.

Перед посадкой почву требуется дополнительно насытить минеральными веществами. Рецепт:

Раскидать по грядке перегной так, чтобы он покрыл ее полностью. Сверху посыпать мелом и золой. После требуется перекопать землю примерно на глубину штыка лопаты. Поливаем примерно через 2 дня.

До посадки – примерно дня за три, – нужно приготовить раствор медного купороса и полить им землю. Садить зубчики следует на глубину до 10 сантиметров.

Ранее "Утро.ру" поделилось правилами обработки земли от грибка на зиму.