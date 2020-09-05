Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю

Секреты посадки озимого чеснока: готовимся к большому урожаю
Фото: Gary K. Smith / Arco Images/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Землю следует тщательно подготовить

Чеснок на следующий год лучше всего сажать осенью. Во-первых, тогда он становится более крупным, насыщенным и сочным. А во-вторых, он значительно реже болеет и не требует особой слежки. 

Как правильно садить озимый чеснок осенью

Сперва требуется правильно подобрать место для посадки. Одним из лучших вариантов станет грядка, на которой до этого выращивали огурцы или кабачок – там сохраняются питательные вещества, необходимые чесноку для роста. 

Важное замечание: на месте, где до этого росла картошка, чеснок лучше не сажать. Картофель – довольно прожорливая культура, после которой практически не остается важных минералов для растений. 

Еще один необходимый пункт для грядки – обильный доступ к свету. Она должна находится на солнечной стороне, поскольку чеснок очень к этому требователен. 

Перед посадкой почву требуется дополнительно насытить минеральными веществами. Рецепт:

Раскидать по грядке перегной так, чтобы он покрыл ее полностью. Сверху посыпать мелом и золой. После требуется перекопать землю примерно на глубину штыка лопаты. Поливаем примерно через 2 дня. 

До посадки – примерно дня за три, – нужно приготовить раствор медного купороса и полить им землю. Садить зубчики следует на глубину до 10 сантиметров. 

Ранее "Утро.ру" поделилось правилами обработки земли от грибка на зиму. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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