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Чеснок на следующий год лучше всего сажать осенью. Во-первых, тогда он становится более крупным, насыщенным и сочным. А во-вторых, он значительно реже болеет и не требует особой слежки.
Как правильно садить озимый чеснок осенью
Сперва требуется правильно подобрать место для посадки. Одним из лучших вариантов станет грядка, на которой до этого выращивали огурцы или кабачок – там сохраняются питательные вещества, необходимые чесноку для роста.
Важное замечание: на месте, где до этого росла картошка, чеснок лучше не сажать. Картофель – довольно прожорливая культура, после которой практически не остается важных минералов для растений.
Еще один необходимый пункт для грядки – обильный доступ к свету. Она должна находится на солнечной стороне, поскольку чеснок очень к этому требователен.
Перед посадкой почву требуется дополнительно насытить минеральными веществами. Рецепт:
Раскидать по грядке перегной так, чтобы он покрыл ее полностью. Сверху посыпать мелом и золой. После требуется перекопать землю примерно на глубину штыка лопаты. Поливаем примерно через 2 дня.
До посадки – примерно дня за три, – нужно приготовить раствор медного купороса и полить им землю. Садить зубчики следует на глубину до 10 сантиметров.
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