Подзимние посевы порадуют урожаем

Опытные садоводы стараются по максимуму выполнить возможные работы на участке перед зимой. Некоторые культуры можно высаживать уже осенью: например, луковые, зеленые и корнеплоды.



Основные правила подзимних посевов

На подзимок достаточно выделить небольшую грядку. Одной шестиметровой вполне хватит. Место для посадки должно быть легкодоступное, солнечное, без уклонов. При этом почву для подзимних культур нужно подготовить, во возможности, заранее. Землю следует удобрить, перекопать и разровнять.

На посев перед зимой уйдет больше семян. Нужно учитывать, что часть материала будет утрачена, так что норму увеличиваем на 30 – 50%. При этом для посева подойдут только сухие семена. Поливать строго запрещается.

После того как материал попал в почву, землю над бороздами лучше уплотнить и утеплить за счет мульчирования. Когда придет зимнее время, по возможности, следует закидать грядку снегом. Ранней весной ее нужно накрыть пленкой, натянутой на дугу – так почва раньше прогреется. Кроме того, ускорится прорастания семян, а всходы будут защищены от заморозков.

Укроп

Сажая укроп, нужно иметь в виду, что он входит уже при +3°С. Так что посев возможен только после наступления стойких холодов. Глубина заделки семян – 3 сантиметра. Расстояние между рядами должно быть порядка 20 сантиметров. Норма высева на квадратный метр: 3 - 5 граммов.

Свежая зелень порадует уже в середине мая.

Чеснок

Озимый чеснок нужно высадить за две недели до начала устойчивого похолодания. Зубчики следует заделать на 3-5 см. Расстояние между ними должно быть порядка 12 см. Между рядами – 25 см.

Морковь

Засеивать морковку можно, когда за окном установится погода на уровне +2…+4 °С. Семена нужно заделывать на 3,5 см. Расстояние между рядами – 20 см. Норма семян на 1 кв. м. – 1 г. Некоторые корнеплоды созреют уже к началу июня.

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