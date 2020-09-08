Срок годности зависит от многих факторов

Картофель – это достаточно привередливый в хранении продукт. Как правило, хранят его в погребе, однако не у всех есть такая возможность. На срок годности влияют температура и влажность. Как сохранить урожай до весны – в материале "Утро.ру".

Первый способ – хранение на балконе

При таком методе картофель может "прожить" до середины весны. Хранить плоды нужно в деревянном ящике без щелей. Если балкон не застеклен, место хранения следует дополнительно утеплить. Способ удобен тем, что температура и влажность всегда остаются примерно на одном уровне, в противном случае всегда можно отрегулировать показатели. Чтобы клубни не испортились, нужно следить за тем, чтобы на них не попадал солнечный свет, а влажность на балконе не превышала 50%.

Второй способ – хранение в подъезде

В холодное время года в подъездах, как правило, стоит оптимальная температура для картофеля, поэтому плоды, хранящиеся таким методом, не требуют специального ухода и пристального внимания. Однако есть и свои недостатки. Если хранить клубни таким образом, урожай начнет прорастать к началу марта. Связано это с возможными "скачками" температуры.

Третий способ – хранение в холодильнике

Такой метод хорош тем, что картофель всегда будет под рукой, а уровень влажности и температуры всегда можно откорректировать. Однако холодильник вряд ли вместит весь урожай, а клубни могут оставить после себя мусор и грязь.

Четвертый способ – хранение в квартире

Садоводы не рекомендуют хранить картофель непосредственно в квартире, потому что температура в помещении слишком высокая, что, в свою очередь, негативно сказывается на сроках годности. Можно убрать клубни в кладовку или под раковину, однако процессы гниения начнутся уже через две – три недели.

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