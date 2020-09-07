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Фасоль – это тот ингредиент, который требует правильного хранения. Каждая хозяйка хочет, чтобы бобовые долго оставались пригодными для использования. Существует несколько способов, как можно добиться желаемого.
1. Стеклянные банки с крышкой
Чтобы фасоль долго хранилась, ее можно поместить в чистую и сухую стеклянную тару. При таких условиях зерна будут пригодными около полутора лет.
2. Пластиковые контейнеры
Перед тем, как разложить фасоль по пластиковым емкостям, необходимо соблюсти несколько нюансов, передает Дзен-канал "ОГОРОД, где все растет".
Срок хранения фасоли в пластиковом контейнере – около двух лет.
3. Тканевые мешочки
Данный способ также требует предварительной подготовки.
Желательно хранить мешочки с фасолью в прохладном сухом месте.
4. Картонные коробки
В картонных коробках фасоль пролежит около четырех месяцев.
5. Полиэтиленовые пакеты
Пакеты из полиэтилена защитят фасоль от вредителей. При таком методе хранения зерна будут пригодными пять месяцев.
Фасоль можно хранить и в обычных условиях. Главное правило, которое нужно соблюдать – выбирайте темное и сухое место. Тогда урожай будет радовать вас долгое время.
Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как правильно хранить морковь.
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