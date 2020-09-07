В ход могут пойти стеклянные банки, контейнеры из пластика, тканевые мешочки, картонные коробки и полиэтиленовые пакеты

Фасоль – это тот ингредиент, который требует правильного хранения. Каждая хозяйка хочет, чтобы бобовые долго оставались пригодными для использования. Существует несколько способов, как можно добиться желаемого.

1. Стеклянные банки с крышкой

Чтобы фасоль долго хранилась, ее можно поместить в чистую и сухую стеклянную тару. При таких условиях зерна будут пригодными около полутора лет.

2. Пластиковые контейнеры

Перед тем, как разложить фасоль по пластиковым емкостям, необходимо соблюсти несколько нюансов, передает Дзен-канал "ОГОРОД, где все растет".

Выберете пластиковый контейнер без сильного запаха.

Затем тщательно промойте его с использованием пищевой соды.

Просушите емкость, после чего положите на дно щепотку высушенных семян укропа и несколько лавровых листов.

Насыпьте фасоль в контейнер и закупорьте крышку.

Срок хранения фасоли в пластиковом контейнере – около двух лет.

3. Тканевые мешочки

Данный способ также требует предварительной подготовки.

Мешочки из ткани замочите в солевом растворе на полчаса. Соблюдайте следующие пропорции – две столовые ложки соли на литр воды.

Отожмите мешочки и просушите их на солнце.

Положите внутрь несколько долек чеснока и горсть семян укропа. Запах данных ингредиентов не подпустит грызунов к вашей фасоли.

Желательно хранить мешочки с фасолью в прохладном сухом месте.

4. Картонные коробки

Выберете подходящую для хранения фасоли коробку.

Ее дно застелите газетами. Типографская краска отпугнет любых вредителей.

Поверх газет положите несколько долек чеснока, после чего высыпьте всю фасоль.

Сверху накройте зерна еще одним слоем газет.

В картонных коробках фасоль пролежит около четырех месяцев.

5. Полиэтиленовые пакеты

Пакеты из полиэтилена защитят фасоль от вредителей. При таком методе хранения зерна будут пригодными пять месяцев.

Фасоль можно хранить и в обычных условиях. Главное правило, которое нужно соблюдать – выбирайте темное и сухое место. Тогда урожай будет радовать вас долгое время.

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