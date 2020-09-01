Не будет плесени и гнили: малоизвестные способы хранения моркови

Не будет плесени и гнили: малоизвестные способы хранения моркови
Фото: pixabay.com
В этом деле помогут опилки и песок

Получить богатый урожай моркови – настоящая радость для огородника. Однако тут же встает вопрос, как сохранить овощ на долгие месяцы. Ведь так приятно побаловать родных морковкой с грядки посреди зимы.

Как хранить морковь зимой

В первую очередь, нужно подготовить корнеплоды. Морковь следует очистить от земли. Здесь важно не повредить кожицу. Если сорвать верхний слой, овощ долго не продержится даже в холоде. Кроме того, в него могут проникнуть бактерии.

Теперь следует сделать ровный срез на полсантиметра сверху вместе с ботвой. Так морковь будет защищена от прорастания и засыхания.

Осталось высушить – овощу нужно дать постоять в сухом месте в течение трех часов. Затем урожай нужно спрятать в погреб.

Если речь идет о хранении в городских условиях, то здесь можно прибегнуть к некоторым малоизвестным хитростям. Так, морковка хорошо хранится в песке. Сначала ее нужно также обрезать, потом окунуть в золу. Засыпать овощ песком, а сверху еще присыпать золой.

Также морковь можно хранить прямо в ящике, засыпав влажным песком. Еще один вариант – пересыпать овощи опилками. Сохранить в квартире мелкую морковь будет сложно, так что ее лучше сразу перетереть и убрать в холодильник.

Кстати, для того чтобы определить зрелость корнеплода, нужно обратить внимание на корешки. Если на морковке образовались белые корешки – пора выкапывать. Также сигналом к тому, что овощ вырос, служит пожелтение ботвы.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом корейский салата из помидоров и моркови.

Ольга ФЕДОРОВА

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