Пряный вкус блюду придадут базилик, мелисса и острый перец

Острый салат из овощей – аппетитная закуска, которую можно закрыть на зиму вместо привычных соленых помидоров и традиционного лечо. Корейское блюдо отлично подойдет к рыбе или мясу, а подавать на стол его можно уже через 12 часов после закрутки. Храниться же салат из томатов и моркови будет всю зиму и в любой момент поможет разнообразить стол.

Ингредиенты: помидоры – 4 кг, болгарский перец – 8 шт., острый перец в стручках – 3 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 3 шт., зелень, соль – 1 ст. л., сахар – 100 г, уксус 9% – 100 мл, растительное масло – 100 мл.

Пошаговый рецепт приготовления помидоров по-корейски с перцем

Сначала необходимо подготовить все овощи: промыть, очистить, обрезать плодоножки. Болгарский и жгучий перец вместе с чесноком измельчаем в блендере, морковь натираем.

Смешиваем перец с морковью, добавляем мелко нарезанную зелень – к этому блюду отлично подойдут укроп, базилик, мелисса и зеленый лук. Затем вмешиваем соль, сахар и растительное масло, а после заливаем салат 100 мл уксуса.

Стерилизуем банки и приступаем к закрутке острого салата по-корейски. Овощи выкладываем слоями: томаты и маринованная морковь с перцем должны чередоваться. Закрываем банки, еще раз стерилизуем их в течение 10 мин и накрываем до полного остывания.

Острая закуска из овощей готова! Хранить корейский салат из помидоров и зеленью лучше в темном прохладном месте – так он простоит всю зиму.

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