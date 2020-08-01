Помидоры с сельдереем и зеленью: рецепт сухой засолки

Помидоры с сельдереем и зеленью: рецепт сухой засолки
Для приготовления аппетитной закуски рассол не понадобится

Чтобы засолить помидоры, не обязательно тратить время на консервацию в банках. Аппетитную закуску можно приготовить всего за день до подачи на стол сухим способом, причем даже без рассола. Для этого томаты необходимо нафаршировать укропом и солью. Подробный рецепт сухой засолки помидоров – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: томаты – 1 кг, соль – 1,5 ст. л, сахар, укроп, чеснок, сельдерей – 2 шт., зеленый лук – 3 шт.

Пошаговый рецепт приготовления помидоров с зеленью

Томаты лучше выбирать некислых сортов, причем все плоды должны быть одного размера, чтобы помидоры промариновались одинаково. На 1 кг понадобится большой пучок укропа, несколько зубчиков чеснока, пара веточек сельдерея и зеленого лука.

Будущую начинку для помидоров мелко нарезаем, а затем добавляем в нее соль и сахар. Теперь готовим помидоры: сначала срезаем верхушки и удаляем чайной ложкой сердцевину. После в каждый томат насыпаем по щепотке соли.

Далее каждый помидор необходимо заполнить начинкой из сельдерея и чеснока. Накрываем томаты срезанной верхушкой, ставим в глубокую емкость и убираем в холодильник на ночь.

Соленые помидоры с сельдереем готовы. Уже утром блюдо можно подавать на стол.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом холодной засолки томатов.

Карина СИРАЗОВА

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