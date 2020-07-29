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В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться рецептом засолки помидоров. Он прост в применении, а вкусовые качества томатов покорят даже самых привередливых.
Ингредиенты:
Из такого количества ингредиентов получится примерно шесть трехлитровых банок помидоров. Порцию можно уменьшить в два раза.
Для начала стоит промыть помидоры, сельдерей, почистить чеснок. Далее в банки необходимо положить лавровые листы, перец, нарезанный чеснок, сельдерей и порубленный укроп. После этого банки следует заполнить помидорами, добавить еще чеснока, сельдерея и укропа. На следующем этапе займемся приготовлением рассола.
В кастрюлю нужно налить воду. Лучше всего для этого подойдет родниковая вода, которую нужно отстоять 24 часа. Далее добавить в емкость соль, сахар, уксус. Уже после того, как раствор настоится, его необходимо залить в банки, а сверху добавить по 3 таблетки аспирина. Последний ингредиент спасет ваши помидоры от плесени и улучшит вкусовые качества. После этого банки нужно закрыть пластмассовыми крышками и убрать в холодное место. Через 2 недели помидоры будут готовы.
Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось холодный способ засолки огурцов.
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