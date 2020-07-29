Простой метод, который не потребует особых усилий

В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться рецептом засолки помидоров. Он прост в применении, а вкусовые качества томатов покорят даже самых привередливых.

Ингредиенты:

Помидоры – 12 кг;

Отстоянная вода – 7 литров;

Соль, сахар – по 1 граненному стакану;

Уксус – 500 мл;

Головка чеснока – 4 штуки;

18 таблеток аспирина;

Пучок укропа вместе с зонтиками;

Лавровый лист – 12 шт;

Душистый перец – 60 горошин;

Несколько веток сельдерея;

Из такого количества ингредиентов получится примерно шесть трехлитровых банок помидоров. Порцию можно уменьшить в два раза.

Для начала стоит промыть помидоры, сельдерей, почистить чеснок. Далее в банки необходимо положить лавровые листы, перец, нарезанный чеснок, сельдерей и порубленный укроп. После этого банки следует заполнить помидорами, добавить еще чеснока, сельдерея и укропа. На следующем этапе займемся приготовлением рассола.

В кастрюлю нужно налить воду. Лучше всего для этого подойдет родниковая вода, которую нужно отстоять 24 часа. Далее добавить в емкость соль, сахар, уксус. Уже после того, как раствор настоится, его необходимо залить в банки, а сверху добавить по 3 таблетки аспирина. Последний ингредиент спасет ваши помидоры от плесени и улучшит вкусовые качества. После этого банки нужно закрыть пластмассовыми крышками и убрать в холодное место. Через 2 недели помидоры будут готовы.

Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось холодный способ засолки огурцов.