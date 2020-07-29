Никакого кипячения: простой рецепт засолки помидоров

Никакого кипячения: простой рецепт засолки помидоров
Фото: pixabay.com
Простой метод, который не потребует особых усилий

В самом разгаре сезон заготовок, поэтому "Утро.ру" решило поделиться рецептом засолки помидоров. Он прост в применении, а вкусовые качества томатов покорят даже самых привередливых. 

Ингредиенты: 

  • Помидоры – 12 кг;
  • Отстоянная вода – 7 литров; 
  • Соль, сахар – по 1 граненному стакану; 
  • Уксус – 500 мл; 
  • Головка чеснока – 4 штуки; 
  • 18 таблеток аспирина; 
  • Пучок укропа вместе с зонтиками; 
  • Лавровый лист – 12 шт; 
  • Душистый перец – 60 горошин; 
  • Несколько веток сельдерея; 

Из такого количества ингредиентов получится примерно шесть трехлитровых банок помидоров. Порцию можно уменьшить в два раза. 

Для начала стоит промыть помидоры, сельдерей, почистить чеснок. Далее в банки необходимо положить лавровые листы, перец, нарезанный чеснок, сельдерей и порубленный укроп. После этого банки следует заполнить помидорами, добавить еще чеснока, сельдерея и укропа. На следующем этапе займемся приготовлением рассола.

В кастрюлю нужно налить воду. Лучше всего для этого подойдет родниковая вода, которую нужно отстоять 24 часа. Далее добавить в емкость соль, сахар, уксус. Уже после того, как раствор настоится, его необходимо залить в банки, а сверху добавить по 3 таблетки аспирина. Последний ингредиент спасет ваши помидоры от плесени и улучшит вкусовые качества. После этого банки нужно закрыть пластмассовыми крышками и убрать в холодное место. Через 2 недели помидоры будут готовы. 

Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось холодный способ засолки огурцов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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