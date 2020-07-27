Удобный способ, который не требует особых усилий и поможет избежать взорвавшихся банок

Вовсю идет сезон заготовок, хозяйки с радостью делятся своими секретами и рецептами. "Утро.ру" рассказывает о методе засолки огурцов, который прекрасно подойдет для тех, кто живет в квартирах и хранит соленья в холодильнике.

Ингредиенты:

1 литр холодной воды;

30 листочков смородины и вишни (по 15 с каждого растения);

Укроп, можно добавить небольшое количество зонтиков;

2 больших листа хрена;

1 стручок горького перца;

120-150 гр соли;

2 зубчика чеснока;

По вкусу можно добавить перец горошком.





Приготовление огурцов на зиму холодным способом:

Для начала стоит отрезать кончики у огурцов и залить овощи холодной водой. Оставить на несколько часов.

Далее необходимо тщательно промыть зелень. После этого нужно положить ее в заранее приготовленные банки, добавить чеснок, перец, огурцы. Для усиления вкусовых качеств лист хрена можно положить и сверху, и внизу.

Следующим шагом станет приготовление рассола: следует высыпать в воду соль и растворить ее. Далее нужно залить банки и просто прикрыть их крышкой.

Оставить заготовку следует на 3 дня. Может появляться пенка, ее лучше снять. По мере необходимости также стоит добавлять воду в банки. Спустя 3 дня ее надо слить, заполнив емкости холодной водой. После чего закрутить банки и поставить в холодное место.

Напомним, что ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как вырастить урожай сладкого перца в дождливую погоду.