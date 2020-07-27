Холодный способ засолки огурцов: простой рецепт

Холодный способ засолки огурцов: простой рецепт
Фото: pixabay.com
Удобный способ, который не требует особых усилий и поможет избежать взорвавшихся банок

Вовсю идет сезон заготовок, хозяйки с радостью делятся своими секретами и рецептами. "Утро.ру" рассказывает о методе засолки огурцов, который прекрасно подойдет для тех, кто живет в квартирах и хранит соленья в холодильнике. 

Ингредиенты: 

  • 1 литр холодной воды;
  • 30 листочков смородины и вишни (по 15 с каждого растения);
  • Укроп, можно добавить небольшое количество зонтиков;
  • 2 больших листа хрена;
  • 1 стручок горького перца;
  • 120-150 гр соли;
  • 2 зубчика чеснока;
  • По вкусу можно добавить перец горошком.


Приготовление огурцов на зиму холодным способом:

Для начала стоит отрезать кончики у огурцов и залить овощи холодной водой. Оставить на несколько часов.

Далее необходимо тщательно промыть зелень. После этого нужно положить ее в заранее приготовленные банки, добавить чеснок, перец, огурцы. Для усиления вкусовых качеств лист хрена можно положить и сверху, и внизу.

Следующим шагом станет приготовление рассола: следует высыпать в воду соль и растворить ее. Далее нужно залить банки и просто прикрыть их крышкой.

Оставить заготовку следует на 3 дня. Может появляться пенка, ее лучше снять. По мере необходимости также стоит добавлять воду в банки. Спустя 3 дня ее надо слить, заполнив емкости холодной водой. После чего закрутить банки и поставить в холодное место. 

Напомним, что ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как вырастить урожай сладкого перца в дождливую погоду.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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