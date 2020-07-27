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Вовсю идет сезон заготовок, хозяйки с радостью делятся своими секретами и рецептами. "Утро.ру" рассказывает о методе засолки огурцов, который прекрасно подойдет для тех, кто живет в квартирах и хранит соленья в холодильнике.
Ингредиенты:
Приготовление огурцов на зиму холодным способом:
Для начала стоит отрезать кончики у огурцов и залить овощи холодной водой. Оставить на несколько часов.
Далее необходимо тщательно промыть зелень. После этого нужно положить ее в заранее приготовленные банки, добавить чеснок, перец, огурцы. Для усиления вкусовых качеств лист хрена можно положить и сверху, и внизу.
Следующим шагом станет приготовление рассола: следует высыпать в воду соль и растворить ее. Далее нужно залить банки и просто прикрыть их крышкой.
Оставить заготовку следует на 3 дня. Может появляться пенка, ее лучше снять. По мере необходимости также стоит добавлять воду в банки. Спустя 3 дня ее надо слить, заполнив емкости холодной водой. После чего закрутить банки и поставить в холодное место.
Напомним, что ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как вырастить урожай сладкого перца в дождливую погоду.
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