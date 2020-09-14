Кредитные организации часто навязывают клиентам незаконные условия

Банки нередко допускают злопоутребление со страховками при оформлении ссуды на жилье, которое россиянин берет в ипотеку и по закону должен застраховать. Эксперты рассказали, что может ожидать заемщиков при выборе новой квартиры.

Перед ипотечным кредитованием сотрудники банка обращаются к клиенту с просьбой оформить страховку и предлагают страховую компанию из числа банковских партнеров. В самом банке при этом могут заявлять, что приобретение страховки у их партнерской организации является обязательным условием. Однако в действительности такие требования незаконны – заемщики сами выбирают необходимые для себя варианты.

По словам эксперта из центра финансовой грамотности Луизы Кононыхиной, вполне реально заключить договор о страховании либо с самим банком, либо в рекомендуемых им страховых компаниях. Но это не всегда дает какую-то выгоду. Кредитные организации получают средства от страховщиков за проданные услуги, поэтому банки навязывают клиентам свою страховку. Более того, они могут предложить заключить договор коллективного страхования. Проблема заключается в том, что его досрочное расторжение впоследствии займет много времени и будет достаточно сложным процессом.

"Покупайте индивидуальный страховой полис", – посоветовала Кононыхина.

Она добавила в беседе с РИА "Новости", что стоимость ипотечной страховки колеблется от 0,5% до 2% от размера кредита.

Ранее эксперты рассказали, что снижение количества программ лояльности для клиентов и решение отменить кешбэк привели к отказу россиян от оформления новых банковских карт.