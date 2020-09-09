Банки сами отбивают у клиентов желание заводить новую карту

Сокращение программ лояльности для клиентов и отмена кешбэка стали причиной отказа граждан от оформления новых банковских карт. Так эксперты комментируют сообщение ЦБ о резком снижении числа пользователей пластиковых карт за последние полгода.

Весной 2020 года количество кредитных и депозитных карт на руках у россиян сократилось на 4,5 млн единиц. Это рекордное падение показателей с 2015 года, когда в стране грянул валютный кризис. Безусловно, свою роль сыграла пандемия коронавируса и вызванная им самоизоляция – граждане просто не имели возможности оформить "пластик" и в целом делали меньше покупок. Но вообще россияне поняли, что для комфортной жизни им не нужно большое количество карт.

"Иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте", – пояснил РИА "Новости" специалист БКС Егор Дахтлер.

До недавнего времени на каждого работающего россиянина в среднем приходилось по три банковских карты. Одной из них человек пользовался постоянно, остальные были нужны для получения кешбэка или выплаты кредита. Сейчас банки сами отбивают у клиентов желание завести дополнительную карту: правила пользования заемными средствами ужесточают, программы лояльности отменяют, плату за годовое обслуживание поднимают. Навязать клиенту ненужную карту в таких условиях гораздо сложнее.

Скорее всего, с возвращением жизни в обычное русло и число держателей карт к концу года начнет расти, но сильного всплеска эксперты не ожидают, передает "ФедералПресс".

При этом в МВД отмечают, что за время пандемии уровень преступности в России снизился на 6%. В то же время число махинаций, связанных с банковскими картами, выросло в шесть раз, сообщает "МИР24".

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