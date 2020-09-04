За прошлый год финансовые организации навязали гражданам ненужных услуг на 200 миллиардов рублей

Российские банки нашли хитрый ход, который помогает наживаться за счет клиентов. При оформлении кредита гражданам навязывают страховку. Отказ от нее делает обслуживание займа гораздо дороже, чем обещано в рекламе.

Раньше клиент мог отказаться от страховки в течение двух недель, просто написав заявление в банк или страховую компанию. Стоимость кредита от этого не менялась. Сейчас ситуация изменилась: многие финансовые организации предлагают низкую процентную ставку при одновременной покупке страхового полиса и гораздо более высокую при отказе от него. Однако оформление договора страхования заметно увеличивает ежемесячные выплаты.

Так, один из попавших в ловушку банка клиентов рассказал, что без страховки он платил по кредиту 9,9%. Ему предложили рефинансирование по ставке 7,7%. Но после покупки обязательного в этом случае полиса ежемесячные выплаты увеличивались до 11,9%, передает сайт "Комсомольская правда". Причем мужчину об этом никто не предупредил. Такое незаметное навязывание услуг в 2019 году принесло банкам прибыль в 200 млрд руб., подсчитали в ЦБ.

Избежать переплаты можно, нужно только следовать следующим рекомендациям:

перед оформлением кредита внимательно изучить предложения нескольких банков, обращая внимание, меняется ли ставка при покупке страховки и без нее;

если наличие страховки не влияет на процентную ставку, попробовать отказаться от нее;

если отказаться от страховки нельзя или не выгодно, попробовать снизить стоимость договора страхования: обычно банк предлагает самый полный и дорогой пакет, включающий массу лишних рисков;

перед подписанием договора внимательно посмотреть на сумму, указанную на первом листе, – это и есть полная стоимость кредита, она не должна оказаться сюрпризом;

проследить, чтобы договор страхования был привязан к конкретному договору займа – тогда при досрочном погашении кредита клиент имеет право на возврат части расходов по страховке.

В целом, эксперты считают страхование заемщика полезной услугой, ведь в случае неприятностей кредит покроет страховая компания. Но важно, чтобы человек осознанно соглашался на это, ведь переплата будет составлять в среднем 4 – 5%, указывает URA.RU.

О законе, который позволяет вернуть часть расходов при досрочном погашении кредита, "Утро.ру" писало ранее.