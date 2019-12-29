Выплату можно получить при одном условии

Новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно закону, россияне, которые досрочно погасили кредит (ипотечный или потребительский), смогут вернуть часть страховой премии. Расторгнуть договор страхования можно в течение двух недель с момента выплаты кредита.

Кроме того, теперь банки должны предоставлять потребительские кредиты без страховки – в том случае, если по закону она не является обязательной. Однако при этом кредитная организация вправе выдать деньги под более высокий процент. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон не распространяется на кредиты со страховкой, который были оформлены раньше его вступления в силу.