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Новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно закону, россияне, которые досрочно погасили кредит (ипотечный или потребительский), смогут вернуть часть страховой премии. Расторгнуть договор страхования можно в течение двух недель с момента выплаты кредита.
Кроме того, теперь банки должны предоставлять потребительские кредиты без страховки – в том случае, если по закону она не является обязательной. Однако при этом кредитная организация вправе выдать деньги под более высокий процент. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Закон не распространяется на кредиты со страховкой, который были оформлены раньше его вступления в силу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем