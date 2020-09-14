Перечисленные действия помогут подготовить растение к следующему урожайному сезону

После завершения сбора смородины многие огородники считают, что их миссия полностью выполнена. Однако это не так. Крайне важно подготовить растение к зиме. При правильном уходе в следующий урожайный сезон смородина одарит вас своими плодами.

Как правильно ухаживать за смородиной

Избавьтесь от сорников, растущих у основания куста. Помимо этого, соберите все опавшие листья смородины и сожгите их. Дело в том, что при гниении листвы возникает идеальная среда для различных вредителей и грибков. Прорыхлите землю. Таким образом, вы позволите кислороду дойти до корневой системы. Если на улице стоит сухая погода, займитесь поливом смородины. Достаточным считается объем трех – четырех ведер воды. Проредите куст. Оборвите все засохшие ветки и побеги. Обработайте смородину специальным составом от вредителей. Вам идеально подойдет 1%-й раствор бордосской жидкости. Подкормите смородину удобрениями. Например, калийно-фосфорными. Лучше всего воспользоваться комплексной подкормкой. В этом случае растение будет получать полезные вещества тогда, когда они ему необходимы.

Насыпьте гранулы удобрения в ямку по периметру приствольного круга. После этого полейте куст, советует автор канала "Мой сад и огород" в "Яндекс.Дзен".

Теперь смородина полностью готова к зиме и к тому, чтобы при наступлении следующего лета начать плодоносить.

Ранее "Утро.ру" рассказало об урожайном методе обрезки при подготовке смородины к следующему сезону в сентябре.