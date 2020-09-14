Как правильно ухаживать за смородиной в сентябре

Как правильно ухаживать за смородиной в сентябре
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Перечисленные действия помогут подготовить растение к следующему урожайному сезону

После завершения сбора смородины многие огородники считают, что их миссия полностью выполнена. Однако это не так. Крайне важно подготовить растение к зиме. При правильном уходе в следующий урожайный сезон смородина одарит вас своими плодами.  

Как правильно ухаживать за смородиной

  1. Избавьтесь от сорников, растущих у основания куста. Помимо этого, соберите все опавшие листья смородины и сожгите их. Дело в том, что при гниении листвы возникает идеальная среда для различных вредителей и грибков.
  2. Прорыхлите землю. Таким образом, вы позволите кислороду дойти до корневой системы.
  3. Если на улице стоит сухая погода, займитесь поливом смородины. Достаточным считается объем трех – четырех ведер воды.
  4. Проредите куст. Оборвите все засохшие ветки и побеги.
  5. Обработайте смородину специальным составом от вредителей. Вам идеально подойдет 1%-й раствор бордосской жидкости.
  6. Подкормите смородину удобрениями. Например, калийно-фосфорными. Лучше всего воспользоваться комплексной подкормкой. В этом случае растение будет получать полезные вещества тогда, когда они ему необходимы.

Насыпьте гранулы удобрения в ямку по периметру приствольного круга. После этого полейте куст, советует автор канала "Мой сад и огород" в "Яндекс.Дзен". 

Теперь смородина полностью готова к зиме и к тому, чтобы при наступлении следующего лета начать плодоносить. 

Ранее "Утро.ру" рассказало об урожайном методе обрезки при подготовке смородины к следующему сезону в сентябре.

Анастасия ГОРЮНОВА

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