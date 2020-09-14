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После завершения сбора смородины многие огородники считают, что их миссия полностью выполнена. Однако это не так. Крайне важно подготовить растение к зиме. При правильном уходе в следующий урожайный сезон смородина одарит вас своими плодами.
Как правильно ухаживать за смородиной
Насыпьте гранулы удобрения в ямку по периметру приствольного круга. После этого полейте куст, советует автор канала "Мой сад и огород" в "Яндекс.Дзен".
Теперь смородина полностью готова к зиме и к тому, чтобы при наступлении следующего лета начать плодоносить.
Ранее "Утро.ру" рассказало об урожайном методе обрезки при подготовке смородины к следующему сезону в сентябре.
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