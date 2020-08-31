Нужно избавиться от шести типов веток

Для того чтобы на будущий год смородина радовала вас богатым урожаем, следует правильно обработать куст в конце лета-начале осени. Если обрезать лишние ветки, через год вас будет ждать изобилие крупных сладких ягод.

Опытные садоводы знают, что с пышного куста большого урожая не будет. Все лишнее обязательно нужно срезать. Итак, под нож должный пойти шесть типов ветвей.

Первый тип

Точно нужно убрать ветки, лежащие или почти лежащие на земле. Они уже не питаются солнечной энергией, так что ждать хорошего урожая от них не стоит. Да и листья, лежащие на земле, начинают гнить.

Второй тип

Также одними из первых нужно удалять засохшие побеги. Смысла в них нет, они только лишают куст эстетичного вида.

Третий тип

Конечно, нужно избавиться от заболевших побегов. Они дают очень мало ягод, но могут заразить все растение.

Четвертый тип

К этому типу относятся старые, пяти-шестилетние ветки. Их можно отличить по внешнему виду. Обычно такие побеги толще других и покрыты мхом.

Пятый тип



Также избавляемся от веток, которые создают лишнюю густоту. Руководствуйтесь принципом: если две ветки растут рядом и движутся в одном направлении, одну из них нужно убрать. Прореживание лучше начинать с середины.

Шестой тип

В завершении освобождаем куст от лишней прикорневой поросли. Молодого прироста не должно быть больше, чем вырезанных старых веток.

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