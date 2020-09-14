Никто из белорусских министров вместе с президентом на переговоры не прилетел

Александр Лукашенко приземлился в Сочи – сегодня белорусский президент встречается в Владимиром Путиным. По трапу лидер Республики сошел в неформальном виде: вместо привычного строгого костюма на нем была рубашка с коротким рукавом и брюки. Видео появилось в Сети.

У самолета президента Белоруссии встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондарьев. Он вместе с другими чиновниками был в медицинской маске, в отличие от самого Лукашенко. Присутствующие обменялись рукопожатиями.

"Сказали быть в масках", – произнес глава российского региона, встречая президента соседней страны. Видео опубликовало БелТа.

А вот сын белорусского лидера Николай Лукашенко, который сопровождает отца едва ли не на всех мероприятиях, в Сочи не прилетел, отмечает телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Напомним, что закрытая встреча Путина и Лукашенко состоится сегодня, 14 сентября, в Сочи. Это первый визит главы Республики в Россию после выборов 9 августа. На переговорах, которые пройдут без присутствия делегаций, лидеры двух стран планируют обсудить урегулирование массовых протестов в Белоруссии, а также дальнейшее сотрудничество.