Беседа двух лидеров начнется в обед

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры главы государства Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко займут столько времени, сколько потребуется.

При этом, как стало известно РИА "Новости", предполагается, что лидеры России и Белоруссии начнут встречу около 14:00.

Ранее самолет Лукашенко, который не покидал пределы Республики с начала протестов, приземлился в аэропорту Адлера, напоминает "Царьград". Встречал Батьку, который сошел с трапа в непривычном виде, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Переговоры Лукашенко и Путина пройдут тет-а-тет. Итоговой пресс-конференции не ожидается.