У покрасневшего Лукашенко дрожали руки в Сочи перед встречей с Путиным

У покрасневшего Лукашенко дрожали руки в Сочи перед встречей с Путиным
Александр Лукашенко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
О нездоровом виде президента Белоруссии сообщили очевидцы

Персонал, обеспечивающий визит Александра Лукашенко в Сочи, раскрыл подробности его состояния перед встречей с  Владимиром Путиным. Якобы у президента Белоруссии покраснело лицо, а также дрожали руки.

Сообщается, что по прилете в Сочи Лукашенко попросил немного времени, чтобы прийти в себя и настроиться на важную беседу.

По некоторым данным, несмотря на все попытки главы Республики выглядеть радушным, у него это получалось с трудом. Напряжение Лукашенко чувствовалось издалека.

Также стало известно, как летел лайнер с Александром Лукашенко на борту. Оказывается, воздушное судно во время полета над Белоруссией сопровождали ВВС РБ. В воздушном пространстве России его прикрывали ВКС РФ.

Это было необходимо в целях безопасности. Рассматривалась возможность предательства со стороны представителей армии Белоруссии, а также угроза пуска зенитных ракет, передает телеграм-канал "Navodka".

Ранее в Сети появилось видео встречи Александра Лукашенко с российскими чиновниками. Сам губернатор Краснодарского края прибыл в аэропорт встречать почетного гостя.

Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится сегодня, 14 сентября. На повестке дня стоит урегулирование массовых протестов в Республике.

Анастасия ГОРЮНОВА

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