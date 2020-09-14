Турецкие мошенники придумали новую схему обмана доверчивых туристов

Турецкие мошенники придумали новую схему обмана доверчивых туристов
Фото: Xinhua/Xinhua/www.globallookpress.com
Путешественников обокрали, по меньшей мере, на 70 тысяч рублей

Как минимум двое россиян пострадали от действий злоумышленников в Анталье. Преступники воспользовались растерянностью наших сограждан при столкновении с языковыми трудностями и бессовестно обворовали их.

Турецкие аферисты караулили россиян у банкоматов. Когда у тех возникали проблемы со снятием денег, они спешили "на помощь", предлагая разобраться в том, что написано на турецком.

Один из пострадавших обратился в полицию. Он рассказал, что такие молодчики убедили его в том, что карта застряла в банкомате и отправили разбираться в отделение. За то время, пока россиян добирался до банка, мошенники сняли с его счета 32 тыс. руб.

В полицейском участке выяснилось, что пострадавший такой не один. Похожий случай произошел с другим туристом из России – мужчина лишился 30 тыс. руб. и $74, пишет "Интерфакс".

Местные правоохранители связали два инцидента, а по камерам смогли отследить преступников. Трое из четырех участников турецкой банды арестованы.

К слову, жители Турции уже не рады тому, что границы с Россией открылись. Бесконечный поток путешественников привел в бешенство турецких граждан.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей