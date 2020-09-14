Путешественников обокрали, по меньшей мере, на 70 тысяч рублей

Как минимум двое россиян пострадали от действий злоумышленников в Анталье. Преступники воспользовались растерянностью наших сограждан при столкновении с языковыми трудностями и бессовестно обворовали их.

Турецкие аферисты караулили россиян у банкоматов. Когда у тех возникали проблемы со снятием денег, они спешили "на помощь", предлагая разобраться в том, что написано на турецком.

Один из пострадавших обратился в полицию. Он рассказал, что такие молодчики убедили его в том, что карта застряла в банкомате и отправили разбираться в отделение. За то время, пока россиян добирался до банка, мошенники сняли с его счета 32 тыс. руб.

В полицейском участке выяснилось, что пострадавший такой не один. Похожий случай произошел с другим туристом из России – мужчина лишился 30 тыс. руб. и $74, пишет "Интерфакс".

Местные правоохранители связали два инцидента, а по камерам смогли отследить преступников. Трое из четырех участников турецкой банды арестованы.

К слову, жители Турции уже не рады тому, что границы с Россией открылись. Бесконечный поток путешественников привел в бешенство турецких граждан.