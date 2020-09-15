Сорная трава может сослужить добрую службу огороднику

К началу осени на участке скапливается большое количество растительного материала после уборки огорода. Сорнякам и обрезкам можно дать "вторую жизнь", отправив их на удобрение или благоустройство сада.

Компост

Такой вариант подойдет, если вы уверены, что плодовые деревья полностью здоровы. Тогда падалицу можно закопать прямо на участке – из нее получится отличное натуральное удобрение. Однако, если в саду были болезни, то подгнившие плоды могут стать рассадником заразы. В этом случае их нужно вывезти за забор – например, закопать в лесу или снести на свалку.

Дренаж

Обрезанные ветки, сухие побеги малины, виноградные лозы – замечательный материал для дренажа. Для этого их нужно поломать на небольшие кусочки, дать просохнуть, а потом использовать для подготовки дна грядки под саженцы.

Удобрение

Нужно помнить, что сорняки к осени обычно начинают активно давать семена. Так что такой материал точно не подойдет для мульчирования – иначе на будущий год весь огород зарастет сором. Зато сорняк можно просушить, сжечь, а золой удобрить грунт.

Утеплитель

Опавшая листва с плодовых культур станет отличным материалом для укрытия нуждающихся в особом уходе растений. Перед заморозками их можно укрыть листовой, а сверху присыпать соломой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от сорняков до следующей осени. Есть отличный метод без использования химии.