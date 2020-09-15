Избавляемся от сорняков до следующей осени: необычный метод без химии

Избавляемся от сорняков до следующей осени: необычный метод без химии
Фото: imagebroker/Ottfried Schreiter/www.globallookpress.com
В этом вам поможет малоизвестное растение

Разрастающиеся по всему участку сорняки – одна из самых распространенных проблем огородников. Существует множество советов, как избавиться от нежелательной растительности. Если вы не являетесь сторонником химических средств, предлагаем воспользоваться натуральным и абсолютно безвредным способом.

Бороться с сорняками поможет растение под названием золотарник канадский. Дело в том, что в нем содержатся особые вещества, которые не дают траве расти.

Как использовать золотарник канадский

  • Нарвите охапку золотарника канадского.
  • Застелите грядки слоем из данного растения.
  • К весне золотарник разложится, что напитает почву полезными веществами.

Как правильно посадить золотарник канадский

Выберите подходящее место для растения. Оно любит свет, но и от тени тоже не откажется. Поэтому вам подойдет полузатененное место.

В плане выбора почвы переживать не стоит. Золотарник вырастет практически в любой садовой почве, поскольку растение крайне неприхотливо.

Засейте семена растения. Однако здесь нужно соблюсти один нюанс – температура воздуха должна быть от +18°C. Всходы появятся через 2-3 недели, а зацветет куст примерно через год.

Такой способ поможет надолго избавиться от сорняков в огороде.

Ранее "Утро.ру" поделилось другим способом борьбы с сорняками – с помощью химикатов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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